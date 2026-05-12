プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんがユニクロで見つけたのは、トレンドのシルエットの「バレルカーゴパンツ」（1990円 ※値下げ中）。履くだけで今っぽくおしゃれな雰囲気になるので、アラフォーにもおすすめだとmakiさんは語ります。今回は、カーゴパンツを取り入れたこれからの季節にぴったりなコーデを5つご紹介します。すっきり見えがうれしい「バレルカーゴパンツ」ユニクロの「バレルカーゴパンツ」はバレルシル