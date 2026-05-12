プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんがユニクロで見つけたのは、トレンドのシルエットの「バレルカーゴパンツ」（1990円 ※値下げ中）。履くだけで今っぽくおしゃれな雰囲気になるので、アラフォーにもおすすめだとmakiさんは語ります。今回は、カーゴパンツを取り入れたこれからの季節にぴったりなコーデを5つご紹介します。

すっきり見えがうれしい「バレルカーゴパンツ」

ユニクロの「バレルカーゴパンツ」はバレルシルエットで足のラインを拾わず今っぽいおしゃれな雰囲気で履けるパンツ。すっきりとしたウエスト部分とややハイウエストなデザインで脚がすっと長く見えます。

【写真】赤ニットと合わせてもかわいい！

カラーバリエーションはブラック、ベージュ、ブラウン、オリーブの4色展開で、価格は1990円（※値下げ価格）でした。

後ろはウエスト部分にゴムも入っていて履き心地もよいです。

前はファスナーとボタンがついています。両脇にポケットもついているので便利です。

早速、この「バレルカーゴ」を着まわして、5コーデご紹介します！

1：ブラックでキレイめカジュアルコーデに

171cmの筆者はブラウンのLサイズ（オンラインストア限定の丈長め）を着用しています。サイズは普段Lサイズを着ることが多いのですが、Lサイズでウエスト部分もちょうどよかったです。長さは足首くらいの丈でほどよく抜け感がでるうれしい長さでした。

まずは、パンツ以外をブラックでまとめてきれいめカジュアルコーデにしてみました。カーゴパンツというとカジュアルなイメージが強いですが、ブラウンとブラックでまとめれば大人っぽいイメージに。

2：透かし編みニットでおしゃれに

次はブルーのインナーにホワイトの透かし編みニットをレイヤード。シンプルなカーゴパンツなのでどんなトップスをあわせてもサマになるのがうれしいです。

3：シャツ合わせできちんとコーデに

次はブルーのシャツとグレーのビスチェを合わせてきちんと感を演出。カジュアルなカーゴパンツもシャツとあわせれば、きちんと感のある上品なコーデにまとまりました。

ブルーとブラウンの色の合わせ方はトレンドの配色でもあるので、とくにおすすめです。

4：ニットと合わせて大人かわいく

次はレッドの半袖ニットと合わせて大人かわいいコーデにしてみました。シンプルな組み合わせですが、普通のTシャツよりもニットをあわせるとちょっとだけ上品さがプラスされるところがお気に入りです。

5：ピンクの甘いブラウスも大人の甘さに

最後はピンクの甘い雰囲気のブラウスと合わせてみました。アラフォーがそのまま着ると甘すぎるブラウスも、辛口カーゴとあわせれば大人かわいくまとまります。

軽くてストレッチ性もあって履きやすい「バレルカーゴパンツ」。これからの季節にぴったりで、ちょうど値下げもされているので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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