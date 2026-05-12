年中手に入りやすく、価格も安定している「モヤシ」と「ジャガイモ」は家計の味方。今回、“やる気”1%でもおいしくできるレシピをSNSで発信している料理研究家のまるみキッチンさんから、モヤシのシャキシャキ食感を活かした「モヤシと卵のカリカリチーズ焼き」のレシピを教えてもらいました。モヤシをチーズと合わせて食欲倍増おかずに香ばしいチーズの香りとシャキシャキモヤシで食欲倍増！モヤシが細かくなるようにもむと、