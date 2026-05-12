シャキシャキとした歯ごたえと、さっぱりとした味わいの「レタス」の副菜レシピを2つ紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。火を使わず、忙しい日でも手軽につくりやすいのも高ポイントです。ピリ辛甘酢で手軽につくれるサラダ風レタスとツナの定番組み合わせにピリ辛の甘酢がアクセント。●レタスとツナのさっぱり漬け【材料（4人分）】 レタス1／2個 ツナ缶（油漬け）1缶（70g） A［