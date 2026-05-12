サイバーリンク株式会社は5月12日（火）、写真編集ソフト「PhotoDirector 365」に、AIを活用してコラージュ画像を自動生成する「AI コラージュ」機能を追加した。 ユーザーが好みのデザインを選択し、1～6枚の画像をアップロードするだけで、AIが枚数や構成に合わせて最適なレイアウトを自動生成するという機能。デザインの専門知識や煩雑な調整作業を必要とせず、わずか数分で高品