放置竹林を、別府名物「地獄蒸し」で絶品メンマに――。地域資源を“宝”に変えるため奮闘する、一人の移住女性の挑戦を追いました。 【写真を見る】別府の湯けむりが育む「地獄蒸しメンマ」放置竹林を宝に変える横浜からの移住女性が奮闘 「食べて自然をきれいにする」 大分県別府市で放置竹林の活用に取り組む内山恵美さんは4年前、横浜から別府市に移住。社団法人で放置竹林を活用したメンマの商品開発に携わり