重要な「斜め上」…“ミート率高めるスイング軌道”習得ドリル打撃で何よりも重要なのは、バットの芯でボールを捉えること。その確率が高ければ必然的に打率は上がり、長打も増えていく。大阪桐蔭高時代に主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で指導者として活躍する廣畑実さんは、“ミート率を高めるスイング軌道”習得ドリルを紹介している。廣畑さんは、斜め上に振り上げるスイング軌道が理想と語る。「斜めだと、ボール