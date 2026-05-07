「Google Chromeがユーザーに明確な確認を取らないまま約4GBのオンデバイスAIモデルをPCにダウンロードしている」とプライバシー監査の専門家であるアレクサンダー・ハンフ氏が指摘しています。Google Chrome silently installs a 4 GB AI model on your device without consent. At a billion-device scale the climate costs are insane. - That Privacy Guy!https://www.thatprivacyguy.com/blog/chrome-silent-nano-install/問