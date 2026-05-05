新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#360を５月３日（日）に無料放送した。今回放送の#360では、バラエティにおけるロジカルな笑いが評価される現代において、お笑いの基本である“顔芸”や“マイム芸”を伝承していくため、テツandトモの代表ネタ「なんでだろう」の継承者を決めるサバイバル企画「伝承 キングオブな