タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月5日、放送されます。今回は、京都・伏見区にある人気イタリアン「大扇食堂」の最新映像が紹介されます。【写真】豪華すぎる！ぜいたく「Bランチ」！進化した“メニュー”も放送前に公開！同イタリアンは、全20種の前菜盛り合わせ、5種の自家製パン、メインのバスタに12種のデ