ゴールデンウイークはまだまだ続きます。各地で多彩なイベントが目白押しです。 【写真を見る】まだまだ続くGW 大分県内のイベントは？ 各地で多彩なイベント 5日、こどもの日は玖珠町で日本童話祭が開催されます。目玉イベント長さ60メートルの「ジャンボこいのぼりのくぐり抜け」や昔の遊び体験など子どもたちが笑顔になるイベントが盛りだくさんです。 大分市佐賀関にあるJX金属関崎みらい海星館。こども