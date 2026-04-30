「ゆりまるクオリティ」で世界を駆ける全力ポケGOトラベラー『YuriGames』をご紹介します。「ゆりまるクオリティ」で世界を駆ける全力ポケGOトラベラー『YuriGames』今週のピックアップ『未発表サプライズだらけ！？そして難易度が半端ない！？GOフェス大阪でボルケニオン・ザシアン・ザマゼンタを探した結果！！~ 万博記念公園編~【ポケモンGO】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします北山由里さん：「ポケモンGOとい