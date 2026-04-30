お笑い芸人・おばたのお兄さんが29日、オフィシャルブログを更新。２歳８カ月の息子が“卒乳”したことを明かし、家族で迎えた節目についてつづった。 この日、「卒乳の話。妻と息子が泣いた日」と題してブログを更新したおばた。「タイトルの通り、今回は卒乳の話を」と切り出し、「一昨日２歳８ヶ月になった息子。実は３月までママのおっぱいライフを過ごしていました」と報告。「父である僕には経験の出来ない妻の覚悟、息子の