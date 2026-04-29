若々しさをもたらす口癖や人生を変えるための習慣化など、40代からの人生を好転させるためのコツをお伝えします。提案していただいたのは、メンタルコーチでカリスマ人気ブロガーのワタナベ薫さん（58歳）。女性が内側と外側からキレイになれる方法を発信し、幅広い年齢層から支持を集めています。ここでは、ワタナベさん流の「自分らしい幸せ」へと導く小さな習慣を紹介します。※ この記事は『自分を大切にする小さな習慣80』（P