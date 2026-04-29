5月1日は、阿波市・土柱の天然記念物指定を記念して定められた「土柱の日」です。これを前に4月29日、現地で催しが行われました。（記者）「ゴールデンウィーク初日のきょう、阿波の土柱にも、多くの観光客が訪れています。ヤッホー」阿波市の観光名所「阿波の土柱」。断崖絶壁の前に、無数の土の柱がそびえ立つ景色は、アメリカ・ロッキー山脈などとともに「世界三大奇勝」と呼ばれています。1934年5月1