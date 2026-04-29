明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第13節が29日に行われ、ヴィッセル神戸とセレッソ大阪が対戦した。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準決勝敗退から1週間、神戸はショックから立ち上がり、再びアジアへの切符を手に入れられる特別大会の制覇を目指していく。神戸は序盤から押し込むなか、満田誠や武藤嘉紀、佐々木大樹らにビッグチャンスが訪れたが決め切ることができず、試合はスコアレスで折り返す。