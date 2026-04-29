5月1日のメーデーを前に、大分市中心部でメーデー県中央大会が開催され雇用形態や格差の是正を求める宣言が採択されました。 【写真を見る】メーデー大分県中央大会雇用形態や男女格差の是正を求める 「メーデー」はアメリカの労働者が労働条件の改善を訴えストライキに立ち上がったのが起源です。 29日、大分市で97回目となるメーデー県中央大会が開かれ、連合