人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が24日、オフィシャルブログを更新。建築中の新居で起きた“予想外の出来事”について明かした。 これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開している桃。この日は「【注文住宅】シ