家事は、手をかけるほど「正解」に近づくように見えますが、「ちゃんとやらなきゃ」が暮らしを重くすることも。整理収納アドバイザーで2児の母であるおまいさんは、完璧より続けられる形にすることが暮らしのラクさにつながると実感。今回はこの10年で「やめてよかった」家事を4つ紹介します。1：洗濯物を畳むのをやめた片づけのご相談でよく聞くのが、「これくらい、大したことないので」という言葉です。私も昔は、「タオルくら