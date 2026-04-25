新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、４月25日（土）より新作春アニメ40作品超の無料振り返り一挙放送を実施する。 本企画では、４月より放送を開始した新作春アニメの中から『Re:ゼロから始める異世界生活 ４th season』『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th Season ２年生編１学期』などの人気シリーズ作品をはじめ、『あかね噺』、TVアニ