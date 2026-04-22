2025年12月に突然営業を停止した、障がい児デイサービス施設「Fоr You」。運営会社は、給付金を不正に受け取ったとして、県から行政処分を受けました。その後の調査で不正受給額は3億3000万円以上にのぼり、このうち、大半を占める徳島市としては、過去最大規模となりました。 徳島市の障がい児デイサービス施設「For You」。2025年12月、3つの事業所に突然、「職員の多数退職」を理由に、営業休止を告げる張り