「揚げ物」をやめたことで、暮らしが好転した事例を紹介します。教えてくれたのは、ダイエットカウンセラーで料理家のおにゃさん。子育てと家事を両立するなかで、油を使う調理に負担を感じていたそうですが、思いきってやめたことで片づけや掃除の面でメリットがあったといいます。揚げ物を食べたいときの工夫とあわせて、詳しく聞きました。「揚げ物」をやめたら、暮らしに変化が揚げたてのコロッケや唐揚げ。食卓に出すと子ども