[4.21 練習試合 U-19日本 - 関東大学選抜]山口智監督体制のU-19日本代表候補は21日、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで関東大学選抜と対戦する。午後1時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。U-19日本代表候補は19日に東京ヴェルディと対戦し、2-5で敗戦。中2日で同世代の関東大学選抜と相まみえる。<出場メンバー>[日本]▽先発GK 12 ノグチピント天飛(筑波大)DF 22 田中玲音(東海大)DF 3 布施克