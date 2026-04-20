〈「普段は節約の毎日」「これが楽しみで生きていますから」…“改造車でディズニー入庫”のため軽自動車に300万円を投じる女性の”ヤバすぎる執念”〉から続く汗水垂らしたお金で車を弄り、不便な形に変えていく――その酔狂を日常とする改造車オーナーのまわりには、一体どんな人間ドラマがあるのか。彼らの意外な素顔に迫る。【画像】「旅行先でご飯屋さんを探しても、駐車場に入れず諦める…」その理由が一目瞭然！ 2児の母
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