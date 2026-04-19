堤真一主演の日曜劇場『GIFT』（TBS系）で、車いすのヤンキー青年を演じる本田響矢が、いま大きな注目を集めている。 参考：芳根京子＆本田響矢は“直感派”？『波うららかに、めおと日和』で発見した互いの魅力 本田といえば、ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）で江端なつ美（芳根京子）の夫・江端瀧昌を演じて大ブレイクし、一気に次世代の国民的俳優の筆頭格へと駆け上がったのが記憶に新しい