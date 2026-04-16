歳を重ねるごとに、人生の後半をより豊かに幸せに生きたい、と感じる人は多いのでは？60代でひとり暮らしを始めた著述家の中道あんさんは、「新しい習慣」を取り入れたことで、「1日を有効に使えるようになり、心も整った」と言います。今回、中道さんが「始めてよかった」と感じている習慣と、新しい習慣を続けるための工夫について、教えてもらいました。60代で始めた「1日1冊、本を読む」習慣ひとり暮らしを始めて3年目、最近