14日、auの公式X（旧Twitter）が「この中の文字は何でしょうか??」などと、画像付きで投稿。使用した画像が色覚検査に使用するものに似ていたことから、批判が殺到。公式が謝罪する事態となった。 問題となったのは、7時頃に行った投稿だ。14日のオレンジの日にちなんで、ドット柄の中にauのロゴが入った画像を投稿。この画像が色覚検査に使用する画像と似ていたため、批判が相次いだ。日本人では男性の20人に1人、女性では500人