国内総興行収入850億円超えの大人気スター・ウォーズシリーズ7年ぶりの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、Happyくじに登場。情報公開第1弾として、Last賞「レイザー・クレスト」の精巧フィギュアが公開された。スター・ウォーズの世界観で展開される初の実写ドラマシリーズとして2019年に配信が開始された『マンダロリアン』は、シーズン1配信開始からわずか3日で視聴者が1億人を突破し、同年ア