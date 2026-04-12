バスタオルは大きくて当たり前と思っていませんか。昨年にバスタオルをやめて半分の幅のタオルにきり替えたのは、ミニマリストブロガーの本多めぐさん（50代）。そこで、「1年間使ってみたメリットと注意点」をご紹介。気になる吸水力や乾きやすさなどをお聞きしました。1：部屋干しの「生乾き臭」を防げる。干すのもラク大判バスタオル特有の問題は「乾きにくさ」にあります。しかし、スリムサイズ（33〜35cm）ならフェイスタオル