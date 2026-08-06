サンリオ はなまるおばけ＆「はなまるうどん」がコラボ！ 大海老天が3本のった限定メニューが特別価格でお得
讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、8月7日（金）の「はなまるうどんの日」を記念し、同日から8月31日（月）までの期間限定で、サンリオキャラクターズのはなまるおばけとコラボレーションした企画を、全国の店舗で開催する。
【写真】コンプしたい！ はなまるおばけの「オリジナルシール」全4種
■「はなまる感謝うどん」登場
今回「はなまるうどん」は、日頃の感謝を込めて大海老天を贅沢に3本のせた限定メニュー「はなまる感謝うどん」を、通常価格で計算するよりおおよそ300円相当お得な870円で販売する（価格は税込）。
「ぶっかけうどん（冷・温）」に、大海老天を贅沢に3本のせ、大根おろしと花かまぼこで彩りを添えた「はなまる感謝うどん」は、ビジュアルのインパクトに加えて食べた時の満足感を追及した一杯だ。
本商品を注文すると、「はなまるうどん」のユニフォーム姿のはなまるおばけをデザインした「オリジナルシール」を全4種類からランダムで1枚プレゼント。
また、期間中は子ども向けの「にこはなセット」に限定デザインの「間違い探しシート」が付属。8つの間違いをすべて見つけると、はなまるを描いて遊べる仕様で、食事の前後の時間も楽しめる。
そのほか、合計約1万個の数量限定で、「はなまるおばけ」公式のオリジナルキャンディをレジで配布するほか、はなまるおばけの“まるまる”が隠れたPOPやシールを店舗の様々な場所に展開予定だ。
【写真】コンプしたい！ はなまるおばけの「オリジナルシール」全4種
■「はなまる感謝うどん」登場
今回「はなまるうどん」は、日頃の感謝を込めて大海老天を贅沢に3本のせた限定メニュー「はなまる感謝うどん」を、通常価格で計算するよりおおよそ300円相当お得な870円で販売する（価格は税込）。
本商品を注文すると、「はなまるうどん」のユニフォーム姿のはなまるおばけをデザインした「オリジナルシール」を全4種類からランダムで1枚プレゼント。
また、期間中は子ども向けの「にこはなセット」に限定デザインの「間違い探しシート」が付属。8つの間違いをすべて見つけると、はなまるを描いて遊べる仕様で、食事の前後の時間も楽しめる。
そのほか、合計約1万個の数量限定で、「はなまるおばけ」公式のオリジナルキャンディをレジで配布するほか、はなまるおばけの“まるまる”が隠れたPOPやシールを店舗の様々な場所に展開予定だ。