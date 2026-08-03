朝一番にコップ１杯の水、飲んでる？ダイエット中こそ見直したい“朝の水分補給習慣”
朝起きたら、最初に何をしていますか？顔を洗う、コーヒーをいれる、スマートフォンをチェックする…。そんな朝のルーティンに、「コップ１杯の水を飲む」を加えてみませんか。
朝は、寝ている間に失われた水分を補うタイミング。ダイエット中も、まず水を飲む習慣を取り入れることで、１日を気持ちよくスタートしやすくなるでしょう。
「起きたら水」を朝のルーティンにする
「水を飲もう」と思っていても、慌ただしい朝はつい後回しになりがち。続けるコツは、毎朝考えなくても自然にできる流れをつくることです。例えば、前日の夜にコップを用意しておき、「顔を洗ったら水を飲む」と順番を決めておくだけでも、習慣として定着しやすくなります。
コーヒーの前に“まず水”を習慣に
朝のコーヒーを楽しみにしている人も多いでしょう。その習慣を変える必要はありません。「コーヒーの前に、まず水を１杯飲む」と順番を決めておくだけで、朝の水分補給を自然に取り入れやすくなります。
例えば、水を飲んでからコーヒーメーカーのスイッチを入れるなど、自分なりのルールをつくるのもおすすめ。毎日迷わず続けられる流れをつくることが、習慣化への近道になります。
自分が飲みやすい方法を選ぶ
「朝は冷たい水が苦手」「常温のほうが飲みやすい」と感じる人もいるでしょう。大切なのは、無理をして飲むことではありません。冷たすぎない水や常温の水など、自分が心地よく続けられる方法を選ぶことが、習慣づくりにつながります。
一度にたくさん飲もうとするよりも、「毎朝コップ１杯」を無理なく続けることを目標にしてみましょう。その積み重ねが、ダイエットを続ける生活リズムづくりにも役立ちます。
ダイエットは、特別なことを始めるよりも、小さな習慣を積み重ねることが大切。明日の朝、キッチンへ行ったら、まずコップ１杯の水を飲む。そんなシンプルな行動が、一日を心地よく始めるきっかけになるかもしれません。毎朝続ける小さな習慣が、無理なく続けられるダイエットへの第一歩につながるでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、栄養学および一般的な医学的知見をもとに、編集部が構成しています
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