今回は、不倫相手と二股をかけた彼氏を振り、実家に帰ったら修羅場に遭遇したエピソードを紹介します。

彼氏をLINEで振った代償

「会社の先輩と不倫していましたが、先輩が奥さんと離婚し、私と結婚してくれることになったんです。そこで私は、先輩と二股をかけていた彼氏を振ることにしました。ちなみに彼氏からはプロポーズされ、婚約指輪ももらっていました。

ただ、直接会って別れ話をするのも面倒で、LINEで別れを告げたんです。さらにLINEをブロックしました。

そして、スッキリした気持ちで実家に帰ると、なぜかそこに振ったはずの彼氏がいたんです。さらに、彼氏の親友である私の兄もいて、私のことをものすごい形相で睨んでいました。兄にも母にもきつく責められた上、絶縁されてしまいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ この女性が彼氏にしたことは、それだけ重大だったということでしょう。そもそも不倫相手と二股をかけていたのもどうかと思いますし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。