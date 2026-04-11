明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第10節が11日に行われ、ガンバ大阪とセレッソ大阪が対戦した。今季の開幕戦以来となる“大阪ダービー”が、『パナソニックスタジアム吹田』にて開催される。当時はスコアレスドローでPK戦に突入し、アウェイチームのG大阪が勝利していた。前節終了時点で、G大阪は勝ち点「17」を獲得して2位に位置し、C大阪は勝ち点「11」で9位につける。ホームチームは優勝争いに絡んでい