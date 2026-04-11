飼い主が愛犬にイライラしてしまう瞬間 1.ぜんぜん言うことを聞いてくれないとき しつけのトレーニングをしているとき、よく言うことを聞いてくれるときもあれば、ぜんぜん言うことを聞いてくれないときもあります。 とくに子犬である場合では、ひとつのことに集中していられる時間が短く、好奇心も旺盛であるため、他のことに気を取られてしまいやすいのです。 成犬である場合では、ひとつのことに集中して