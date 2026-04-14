いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』ジャパンプレミア試写会に40組80名様をご招待いたします！初タッグ作となるNetflixシリーズ「忍びの家 House of Ninjas」（2024）でNetflix週間グローバルトップ10（非英語シリーズ部門）第1位