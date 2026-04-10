子どもが園や学校から持って帰る作品の数々。「子どもの作品だから捨てられない」「どんどん増えて保管に困る」「いつまで置いておけばいいの？」と整理や保管にお困りの方は多いです。そんな子どもの作品の整理のコツについて、三人の男の子を育児している整理収納アドバイザーのESSEベストフレンズ101エディター・和田ゆきえさんが語ります。持ち帰ったらまずは飾って楽しむ年度末になると、子どもが絵や習字、工作など、1年分の