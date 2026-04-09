ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！ひとり暮らしの住まいといえばワンルームマンションなどを思い浮かべる人が多いと思いますが、最近では家賃の安さや環境のよさから団地を選択する人もいるようです。ただ、古い団地の主流は3DKタイプと、ひとり暮らしには大きい間取りになっていることも。築50年の団地でひとり暮らしを始めて8年目のきんのさんが、間取りや広さについて実際