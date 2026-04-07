Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。インバウンド全盛の今、観光地だけでなく地方の飲食店あるいは街中でも、外国人と接する機会は増えていることでしょう。意思疎通が上手くいかない相手との対話は緊張してしまうもの。でも、大丈夫、この問題を解決してくれるアイテムがあります。スマホリング型のAI翻訳機「TeweekAI X10」ならスマホの裏に貼り付け