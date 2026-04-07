ESSEonlineに掲載された記事のなかから、4月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！生まれ育った東京から熱海に住まいを移して約15年になる女優の泉ピン子さん。熱海の豊かな自然と穏やかな気候に癒される日々を送るなかで、自宅のベランダで行っている家庭菜園や、夫に起こった「ある変化」など、今の暮らしについて伺いました。※ 記事の初出は2025年4月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。熱海の景色と気候に癒されてい