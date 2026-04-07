お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが６日、オフィシャルブログを更新。尾形と８歳の長女・さくらちゃんのテレビ収録に同行した様子を明かし、反響を呼んでいる。 あいさんのブログは、８歳の娘・さくらちゃんや愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。 この日、「テレビ収