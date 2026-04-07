徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーが2028年3月をめどに撤退することを受け、4月7日、県議らが県に対し航路存続を申し入れました。申し入れを行ったのは、県議会の会派・新しい県政を創る会です。7日に庄野昌彦県議らが志田敏郎副知事を訪れ、要請書を手渡しました。要請書では、徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーが、028年3月末をめどに撤退することについて、県は事業撤退に理解を示すのではなく、航路存続のためあらゆる