完実電気は4月10日、サステナブルデザインとサウンドクオリティを追求するオーディオブランド「House of Marley」から、ステレオスピーカーを備えたターンテーブル「Rise Up Bluetooth Turntable」を発売する。価格は2万4980円。●温かみのある豊かなサウンド レコードの音を無線でも楽しめる新製品は、内蔵スピーカーを搭載し、Bluetoothに対応することで、複雑なセットアップや追加の機器が不要な初心者でも扱いやすいターン