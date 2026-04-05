4月6日(月)19:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J2J3百年構想リーグ前半戦総括』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：佐藤功｜J論チャンネル19:05〜長野：田中紘夢｜長野県フットボールマガジン『Nマガ』19:20〜金沢：村田亘｜FOOTBALL TODAY KANAZAWA19:35〜琉球：仲本兼進｜RYUKYU SOCCER PRESS19:50〜秋田：竹内松裕｜秋田サッカーレポート20:05〜大宮：松澤明美｜大宮花伝20