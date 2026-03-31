【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEが、新曲「お姫様の作り方」のMVを公開した。 ■お姫様に憧れを持っている主人公を齋藤樹愛羅が好演 齋藤樹愛羅がセンターを務める「お姫様の作り方」は、20thシングル「劇薬中毒」（4月1日発売）のカップリング曲で、毎日を頑張るすべての人へ贈る等身大の応援ソング。 MVは、紙芝居のなかのお話という設定で、お姫様に憧れを持っている主人公を齋藤が演じ、お姫様になる