子どもの入学式では「写真にも残るし、きちんとした服を長く着たい」と考える方も多いもの。そこで、オーダーメイドやブランド、上質素材など満足度の高いセレモニー服を、ベストフレンズ101の3名がご紹介。着るたびに気分が上がって、コスパも抜群なコーデ例をお届けします。23区のスーツを14年愛用。コサージュで気分も変える3児の母・和田ゆきえさん（40代）が購入したのは23区のセレモニースーツ。ご長男の卒園時に買ってから