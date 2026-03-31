ライフスタイルの変化などでなにかとバタつく新年度。少しのスキマ時間でも家事や仕事をサクッとこなしたいですよね。ここでは、2男4女の8人家族で子育てと仕事を両立する、ファイナンシャルプランナーの橋本絵美さん（40代）の例を紹介。暮らしがうまく回る「To Do リスト」のつくり方と活用法を教えてもらいました。書くだけでOK。5分でつくれる「スキマ時間活用」リスト16歳から6歳までの2男4女を育てている橋本絵美さん（42歳