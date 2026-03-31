小売り、物流、金融・決済、リテールテックなどの子会社を持つ。「トライアル」は全国300店舗以上のうち、約4割が九州にある『週刊プレイボーイ』で連載中の「坂本慎太郎の街歩き投資ラボ」。株式評論家の坂本慎太郎とともに街を歩き、投資先選びのヒントを探してみよう。金のなる木はあなたのすぐ近くに生えている！今週の研究対象トライアルGO（トライアルHD）昨年11月から東京への進出を加速させた、九州発のディスカウントス