便利だとわかっていても、導入のハードルを感じる人も多い「お掃除ロボット」。せっかく取り入れても、うまく使いこなせていないと感じている人も多いのではないでしょうか。ライフオーガナイザーの尾花美奈子さんも、自宅に導入した当初はスムーズに動かせず、思うように活用できなかったといいます。そこで部屋の使い方を見直したところ、今では気持ちよく過ごせるように。今回は、お掃除ロボットを快適に使うための工夫を教えて