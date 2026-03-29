28日夜、能代市で男が車からバッグを奪って逃走する強盗事件がありました。警察が男の行方を追っています。現場は能代市追分町にある能代市中央公民館などの駐車場です。能代警察署の調べによりますと28日午後7時半ごろ、40代の女性が車の中にいたところ、男が運転席のドアを開けて女性を押さえつけるなどし助手席にあった手提げバッグを奪い走って逃げました。女性にけがはなく、その後、バッグは公民館の付近で見つかっています