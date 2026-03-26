3月25日～26日にかけ、まとまった雨が降ったことから、吉野川水系と那賀川水系でおこなわれていた取水制限は、26日に一時的に解除されました。吉野川水系の池田ダム上流域では3月25日～26日にかけ、28.8ミリのまとまった雨が降りました。このため吉野川水系水利用連絡協議会では、2月20日から実施している第二次取水制限を、26日の午前9時、一時的に解除しました。ただ、池田ダムの上流にある早明浦ダムの貯水率は平年